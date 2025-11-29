«Я не для всех. Посмотрим, справится ли он». Коллинз сообщила, что у неё появился парень

64-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз сообщила, что у неё появился парень. Ранее стало известно, что спортсменка зарегистрировалась на сайте знакомств. Её профиль был замечен в приложении.

«Я встречаюсь с одним человеком. Мы ходили на свидания уже раз восемь или девять, и всё произошло довольно быстро. Пока что всё идёт очень хорошо. Он ничего не смыслит в теннисе, у него голубые глаза, и он работает в сфере финансов. Только что открыл свою компанию. Надеюсь, у нас всё получится. Я сильная женщина, не для всех. Посмотрим, справится ли он. У меня сильный характер, могу быть настоящей зажигалкой, как многие, наверное, заметили на корте», — приводит слова Коллинз Punto de Break.