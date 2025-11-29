Скидки
Бопанна: моя следующая настоящая миссия — помочь индийскому теннису

Экс первая ракетка мира в парном разряде, чемпион Australian Open — 2024 в паре Рохан Бопанна подвёл итоги своей игровой карьеры.

«Я считаю, что моя карьера — это история терпения, дисциплины и уверенности в себе. Нужно иметь сильный характер. Именно это стало решающим фактором, что позволило мне перейти от почти отказа от тенниса к званию первой ракетки мира.

Санья Мирза — ещё один человек, с которым я пересекался в туре, и у нас много прекрасных воспоминаний. Хотя я встречал замечательных людей со всего мира, сам факт совместного пути с кем-то из своей страны, я думаю, помогает лучше сформировать траекторию. Приехав из такого маленького города, как Коорг, путешествуя по миру, став первой ракеткой мира… это путь, который далеко превзошел всё, что я себе представлял. Я благодарен каждому партнёру, каждой игре, каждому городу. Моя следующая настоящая миссия — помочь индийскому теннису. Я бы очень хотел поделиться своим опытом с молодыми игроками», — сказал Бопанна в интервью пресс-службе ATP.

Бопанна — самый возрастной теннисист, становившийся лидером мирового рейтинга в паре. Он установил данное достижение в 43 года.

