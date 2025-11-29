«Ей пока рановато». Медведев — об игре в шахматы с дочкой

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о забавном увлечении его старшей дочери Алисы.

— Мы видели фото со старшей дочкой, как она с тобой играла в шахматы. Это постановочное фото, или же она немножко знает правила?

— Нет, пока не особо. Но фото было смешное, потому что ей нравится переставлять фигурки. Я пытался с ней чуть-чуть что-то там начать. Но ей пока рановато, потом будем с ней играть в шахматы», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Медведев выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.