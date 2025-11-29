Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 4:2, 4:2. Общий счёт — 13:6.
