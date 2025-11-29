Скидки
Теннис

Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»



30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 4:2, 4:2. Общий счёт — 13:6.

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
29 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		2 2
5 		4 4
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
