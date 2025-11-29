Скидки
Мэдисон Киз: у игроков и фанатов искажённое представление об успешной карьере в теннисе

Аудио-версия:
Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира представительница США Мэдисон Киз рассказала о завышенных нормах оценки карьеры теннисистов.

«У игроков и фанатов сейчас несколько искажённое представление о том, что такое успешная карьера, потому что у нас есть Новак, Рафа, Роджер, Серена – они выиграли по 20 турниров «Большого шлема». Это безумие. Так что теперь мне кажется, что планка в умах людей сильно смещена, потому что выиграть один турнир «Большого шлема» – это то, о чём мечтаешь ещё в детстве. Это уже само по себе невероятно. Но из-за того, что есть игроки, выигравшие по 20 «Шлемов», люди теперь думают: «Вау, а ты ни разу не дошёл до финала?» При этом на самом деле ты сделал много других крутых вещей», — сказала Киз в интервью The Player’s Box.

