Беременная Онс Жабер станет ментором Зейнеп Сёнмез

Беременная Онс Жабер станет ментором Зейнеп Сёнмез
Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер станет ментором 23-летней Зейнеп Сёнмез из Турции (112-я в рейтинге). Об этом сообщает TennisHaberleri.

Иссам Джелали, давний тренер Жабер, возглавит команду в качестве главного тренера Зейнеп, а Сырри Джан Йылмаз присоединится к команде в качестве помощника тренера. Мехмет Байрактар ​​продолжит наставлять Сёнмез.

Напомним, 31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В октябре теннисистка объявила о беременности.

