«Могу играть намного лучше». Медведев поделился ожиданиями на следующий сезон

«Могу играть намного лучше». Медведев поделился ожиданиями на следующий сезон
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями на следующий сезон.

— Ты был на вершине рейтинга, много лет участвовал в Итоговом чемпионате ATP, а сейчас завершил сезон на 13-м месте. Как бы ты отреагировал на концовку следующего сезона? Что бы тебя могло удовлетворить?
— Ну удовлетворит меня мало что, и это хорошо. Поэтому-то я и продолжаю играть в теннис. Если меня станет многое удовлетворять, то, мне кажется, это будет значить, что мне пора заканчивать карьеру и уже идти отдыхать. Так что я просто надеюсь, что смогу показывать хотя бы теннис, который я показывал в конце этого года, потому что это уже было неплохо. Но я всё равно знаю, что могу играть намного лучше, чем даже я играл и в конце года, в плане стабильности. Потому что отдельные матчи были крутые. Допустим, тот же матч с [Алексом] де Минором [в 1/4 финала в Шанхае]. Там лучше уже не сыграешь. Но по стабильности мог сыграть лучше, поэтому буду работать над физикой, чтобы физически это всё выдерживать, чтобы, как раньше, мог много турниров подряд играть хорошо. И, естественно, в плане тенниса, надеюсь, что смогу просто показывать хороший теннис из турнира в турнир», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

