Медведев: были какие-то эксперименты со струнами — я и менял, и так, и сяк

Медведев: были какие-то эксперименты со струнами — я и менял, и так, и сяк
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об экспериментах с инвентарём.

— Говорят, что вроде как ты в начале сезона экспериментировал с ракетками и со струнами и потом вроде как вернулся к старым каким-то настройкам. Так ли это?
— Это скорее было то, что я чувствовал, что у меня что-то не получается, и искал решение проблемы. Иногда ты ищешь в себе, иногда ты ищешь в инвентаре, иногда ты ищешь в команде вокруг себя, в людях вокруг себя. Это могут быть разные вещи — иногда, допустим, в еде, или, я не знаю… Да в чём угодно. В теннисе в этом плане очень много мелких деталей. Так что да, были какие-то эксперименты со струнами — я и менял, и так, и сяк. Но сейчас, в принципе, всё стабильно пока что», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

