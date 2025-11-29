Диана Шнайдер обыграла Юлию Путинцеву в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер («Львы») обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву («Сфинксы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 2:4, 3:3 (10:9). Общий счёт — 22:16 в пользу команды «Сфинксов».
«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.
Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.
