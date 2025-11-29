Скидки
Диана Шнайдер обыграла Юлию Путинцеву в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер («Львы») обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву («Сфинксы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 2:4, 3:3 (10:9). Общий счёт — 22:16 в пользу команды «Сфинксов».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 0
1 2 3
         
5 		2 3
2 		4 3
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

