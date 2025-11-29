«Мы тут права голоса не имеем». Медведев — о календаре ATP

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о календаре турниров ATP.

— Много было в этом году обсуждений про календарь. Вот и глава ATP Гауденци выступил в концовке сезона и сказал, в частности, что будет уменьшаться количество турниров категории 250. Как ты к этому относишься? Наверняка вы это между собой обсуждаете.

— Ну, мы тут права голоса не имеем, поэтому я просто получаю новости и, можно сказать, даже почти в такой ситуации, как вы — кто-то там что-то написал, а я прочитал. Я в принципе сторонник того, чтобы было меньше турниров и больше турниров важных, и люди на них получали больше дивидендов — будь то деньги или очки. Я считаю, что выиграть четыре турнира категории 250 легче, чем один «Мастерс». А получаешь при этом ты очков одинаково, поэтому чем больше будет «Мастерсов» и «Больших шлемов», тем меньше у людей будет и времени, и желания играть другие турниры. И при этом многие из этих турниров я люблю, но я считаю, что всё равно теннис должен идти в этом направлении», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.