Медведев: Алькарас, Синнер и Швёнтек могут собрать «Карьерный шлем»

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что Карлос Алькарас, Янник Синнер и Ига Швёнтек могут собрать «Карьерный шлем».

— Карлосу Алькарасу и Иге Швёнтек не хватает только победы на Australian Open, чтобы выиграть «Карьерный шлем», а Яннику Синеру — только «Ролан Гаррос». Как считаешь, могут ли они по тому, как они играли в этом сезоне, в теории закрыть этот гештальт для себя?

— Да, конечно, могут. Они все очень круто играют, они на любом турнире могут выиграть. У Синнера было три матчбола, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» — 2025, поэтому они все могут это сделать. А вот получится у них это или нет — в этом и есть прелесть тенниса, что никогда ничего не известно. Конечно, они все молодые, шансов у них очень много это сделать, но жизнь иногда — это штука непредсказуемая. Если же говорить о том, как я думаю, то они все, конечно, получат в какой-то момент этот «Карьерный шлем», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.