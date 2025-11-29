Шнайдер рассказала, что будет болеть за Гуменника и Петросян на Олимпиаде-2026

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что будет следить за выступлениями российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.
— Диана, вы продолжаете следить за фигурным катанием? Этот год у нас олимпийский.
— Да, я всё ещё слежу за фигурным катанием. Смотрела прокаты Аделии Петросян и Петра Гуменника в Пекине. Конечно, буду смотреть и желаю им удачи завоевать медаль на Олимпийских играх, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян с пресс-конференции турнира «Трофеи Северной Пальмиры».
На Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе в одиночном катании выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Соревнования в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.