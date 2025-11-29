Кудерметова высказалась об особенностях формата матчей турнира в Санкт-Петербурге

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о формате проведения выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», проходящего в Санкт-Петербурге. Матч состоит из трёх сетов, каждый из которых играется 20 минут до любого счёта. Кудерметова одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой (5:2, 4:2, 4:2).
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|4
|4
— Что самое сложное было в таком формате, в таком матче?
— Самое главное, начинать с самого начала показывать хороший теннис, стараться играть без ошибок, потому что чем матч дольше затягивался, становилось сложнее. Физически, будем так говорить, я ещё не в своей лучшей форме, Чуть-чуть уставала, где-то чувствовала, что уже внимание уходит. И вот, наверное, самое важное, от первого мяча и до последнего постараться удержать это внимание, потому что одна ошибка – и сразу может последовать много проигранных геймов, и ты спускаешься чуть-чуть пониже, – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит с 29 по 30 ноября. Участие в нём принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.
- 29 ноября 2025
-
17:40
-
17:18
-
17:16
-
16:25
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:56
-
13:51
-
13:35
-
13:31
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:15
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:15
-
09:59
-
09:45
-
09:38
-
09:22
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:32
-
00:37