Кудерметова высказалась об особенностях формата матчей турнира в Санкт-Петербурге

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о формате проведения выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», проходящего в Санкт-Петербурге. Матч состоит из трёх сетов, каждый из которых играется 20 минут до любого счёта. Кудерметова одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой (5:2, 4:2, 4:2).

— Что самое сложное было в таком формате, в таком матче?
— Самое главное, начинать с самого начала показывать хороший теннис, стараться играть без ошибок, потому что чем матч дольше затягивался, становилось сложнее. Физически, будем так говорить, я ещё не в своей лучшей форме, Чуть-чуть уставала, где-то чувствовала, что уже внимание уходит. И вот, наверное, самое важное, от первого мяча и до последнего постараться удержать это внимание, потому что одна ошибка – и сразу может последовать много проигранных геймов, и ты спускаешься чуть-чуть пониже, – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит с 29 по 30 ноября. Участие в нём принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

