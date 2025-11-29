Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наконец-то я действительно отдохнула». Потапова — о проведённом отпуске

«Наконец-то я действительно отдохнула». Потапова — о проведённом отпуске
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова ответила, помог ли проведённый отпуск ей отдохнуть и перезарядиться.

— Мы все радовались твоим фоткам из отпуска. Вопрос такой — хватило ли тебе этого времени на то, чтобы отдохнуть и перезарядиться?
— В этом году могу с гордостью сказать, что наконец-то я действительно отдохнула. К сожалению, мне пришлось закончить сезон чуть раньше, чем остальные. И я его завершила после Пекина, что, наверное, было странно для людей, которые думали, что я же хорошо отыграла. Но на протяжении всего года я боролась с травмами, причём не с одной, а их было несколько. С определённой периодичностью они как-то вылезали и давали о себе знать. И, грубо говоря, я весь год провела в некой постоянной боли. И было принято решение в Пекине, что надо это останавливать, потому что всё-таки мне не 35 лет.

У меня ещё есть время, у меня ещё есть возможности впереди и на ближайшее время, и в дальнейшем. Мы решили с командой принять решение досрочно завершить сезон, чтобы образовалось максимально много времени, чтобы отдохнуть, вылечиться, перезагрузиться и чтобы как-то с новыми силами начать следующий сезон. И да, я буквально отдыхала семь недель. Это очень много, у меня так никогда не получалось. Я очень соскучилась по теннису, но это было классное время, — сказала Потапова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Все билеты уже проданы!» Звёзды тенниса пообещали зажечь в Питере при полных трибунах
«Все билеты уже проданы!» Звёзды тенниса пообещали зажечь в Питере при полных трибунах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android