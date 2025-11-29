«Наконец-то я действительно отдохнула». Потапова — о проведённом отпуске

Российская теннисистка Анастасия Потапова ответила, помог ли проведённый отпуск ей отдохнуть и перезарядиться.

— Мы все радовались твоим фоткам из отпуска. Вопрос такой — хватило ли тебе этого времени на то, чтобы отдохнуть и перезарядиться?

— В этом году могу с гордостью сказать, что наконец-то я действительно отдохнула. К сожалению, мне пришлось закончить сезон чуть раньше, чем остальные. И я его завершила после Пекина, что, наверное, было странно для людей, которые думали, что я же хорошо отыграла. Но на протяжении всего года я боролась с травмами, причём не с одной, а их было несколько. С определённой периодичностью они как-то вылезали и давали о себе знать. И, грубо говоря, я весь год провела в некой постоянной боли. И было принято решение в Пекине, что надо это останавливать, потому что всё-таки мне не 35 лет.

У меня ещё есть время, у меня ещё есть возможности впереди и на ближайшее время, и в дальнейшем. Мы решили с командой принять решение досрочно завершить сезон, чтобы образовалось максимально много времени, чтобы отдохнуть, вылечиться, перезагрузиться и чтобы как-то с новыми силами начать следующий сезон. И да, я буквально отдыхала семь недель. Это очень много, у меня так никогда не получалось. Я очень соскучилась по теннису, но это было классное время, — сказала Потапова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.