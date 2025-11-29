Медведев обыграл Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Российский теннисист Даниил Медведев («Сфинксы») обыграл нидерландца Таллона Грикспора («Львы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:3, 4:2, 5:3 (13:8) в пользу Медведева. Общий счёт — 33:23 в пользу «Сфинксов».
Трофеи Северной Пальмиры. Финал
29 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|4
|5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.
Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.
