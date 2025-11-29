Джокович вручил награды победителям спринта Гран-при Катара Формулы-1

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович принял участие в церемонии награждения победителей спринта Гран-при Катара Формулы-1.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, замкнул тройку призёров ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Ранее сербский теннисист провёл тренировку для персонала команд Формулы-1 перед стартом Гран-при Катара Формулы-1, в которой также принял участие аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто.

В субботу, 29 ноября, состоится квалификация Гран-при Катара. Основная гонка пройдёт 30 ноября.