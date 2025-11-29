Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вручил награды победителям спринта Гран-при Катара Формулы-1

Джокович вручил награды победителям спринта Гран-при Катара Формулы-1
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович принял участие в церемонии награждения победителей спринта Гран-при Катара Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, замкнул тройку призёров ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Ранее сербский теннисист провёл тренировку для персонала команд Формулы-1 перед стартом Гран-при Катара Формулы-1, в которой также принял участие аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто.

В субботу, 29 ноября, состоится квалификация Гран-при Катара. Основная гонка пройдёт 30 ноября.

Материалы по теме
«Надо показывать теннис, как в концовке сезона». Медведев снова вернулся в Питер
Эксклюзив
«Надо показывать теннис, как в концовке сезона». Медведев снова вернулся в Питер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android