Хачанов обыграл Бублика на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов («Сфинксы») обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика («Львы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 5:4, 3:4 в пользу Хачанова. Общий счёт – 46:33 в пользу «Сфинксов».

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.