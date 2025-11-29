Скидки
Хачанов обыграл Бублика на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов («Сфинксы») обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика («Львы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 5:2, 5:4, 3:4 в пользу Хачанова. Общий счёт – 46:33 в пользу «Сфинксов».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
2 		4 4
5 		5 3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Сетка турнира «Трофеи Северной Пальмиры»
Комментарии
