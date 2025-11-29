«Как будто ты сыграла не час, а все три». Шнайдер — о нагрузке на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер, обыгравшая на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву, рассказала о своём самочувствии из-за особой нагрузки на турнире.
— В какой вы форме после отдыха?
— На самом деле, мне кажется, с таким форматом я себя чувствовала, как будто я вообще в никакой форме, потому что я очень устала. Всё-таки это совершенно другой формат, и действительно, это очень тяжело играть 10 минут без перерыва, потом еще 10 минут без перерыва, и физически ощущается, как будто ты сыграла не час, а все три. То есть очень большая нагрузка, очень непривычная для нас. Так что в целом я довольна, как отыграла первый матч в таком, в другом варианте.
— То есть отсутствие переходов вас действительно так напрягает?
— Ну да. У нас уже выработались такие привычки, что я отыграла первый гейм и уже такая радуюсь: ну, всё, у меня переход, я пошла. Ну и в целом организм уже привык, что первый гейм, потом два гейма, а между ними у нас небольшая передышка — попить водички, чуть-чуть посидеть, отдохнуть. А тут всё по-другому, и нужно всё время реально пахать. Плюс тут же каждый гейм важен, поэтому ты не даёшь себе вообще шанса передохнуть, – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
