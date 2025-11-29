Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев рассказал, как переносит нагрузку на «Трофеях Северной Пальмиры»

Медведев рассказал, как переносит нагрузку на «Трофеях Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» нидерландца Таллона Грикспора, рассказал, как переносит нагрузку на текущем мероприятии.

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
29 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3 		2 3
4 		4 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Как ты ощущал себя на корте, в плане того, что эти сеты без переходов идут по 20 минут. Это непривычно долго для обычного тенниса. Специально как-то к этому готовился?
— Ну я специально не готовился, но так получилось, что я приехал сюда заранее, за несколько дней, поэтому физически я, наверное, готов лучше, чем Карен, Саша или Таллон. Просто потому, что они даже позже прилетели, ведь полёты — это всегда непросто. Поэтому физически я хорошо бегал, мячи все догонял. В принципе, не особо устал, мне кажется. Таллон был потяжелее в конце матча. Но это такой физический формат. Зависит, естественно, от подачи многое, то есть как только гейм где получается, допустим, эйс, ты не устаёшь, а как только пошёл розыгрыш, то это уже физический формат. И мне кажется, тем он и интереснее.

— В связи с такой нагрузкой хватит ли сил на пару, которая будет почти сразу, а Карен Хачанов, получается, вообще без перерыва будет её играть?
— Посмотрим. Я думаю, Карену может даже быть легче, потому что мне сейчас надо будет автографы давать. То есть ты сидишь, потом надо будет минут за 10−15 размяться, чтобы травму не получить. Но, опять же, в выставочных турнирах я уже играл много, и везде свои вот такие какие-то, скажем так, нюансы. И ничего страшного, как я и говорю. Главное — успеть чуть-чуть размяться, не получить травму. А пара, я уверен, будет зрелищная, – ответил Медведев на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Материалы по теме
«Все билеты уже проданы!» Звёзды тенниса пообещали зажечь в Питере при полных трибунах
«Все билеты уже проданы!» Звёзды тенниса пообещали зажечь в Питере при полных трибунах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android