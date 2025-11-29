Медведев рассказал, как переносит нагрузку на «Трофеях Северной Пальмиры»

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» нидерландца Таллона Грикспора, рассказал, как переносит нагрузку на текущем мероприятии.

— Как ты ощущал себя на корте, в плане того, что эти сеты без переходов идут по 20 минут. Это непривычно долго для обычного тенниса. Специально как-то к этому готовился?

— Ну я специально не готовился, но так получилось, что я приехал сюда заранее, за несколько дней, поэтому физически я, наверное, готов лучше, чем Карен, Саша или Таллон. Просто потому, что они даже позже прилетели, ведь полёты — это всегда непросто. Поэтому физически я хорошо бегал, мячи все догонял. В принципе, не особо устал, мне кажется. Таллон был потяжелее в конце матча. Но это такой физический формат. Зависит, естественно, от подачи многое, то есть как только гейм где получается, допустим, эйс, ты не устаёшь, а как только пошёл розыгрыш, то это уже физический формат. И мне кажется, тем он и интереснее.

— В связи с такой нагрузкой хватит ли сил на пару, которая будет почти сразу, а Карен Хачанов, получается, вообще без перерыва будет её играть?

— Посмотрим. Я думаю, Карену может даже быть легче, потому что мне сейчас надо будет автографы давать. То есть ты сидишь, потом надо будет минут за 10−15 размяться, чтобы травму не получить. Но, опять же, в выставочных турнирах я уже играл много, и везде свои вот такие какие-то, скажем так, нюансы. И ничего страшного, как я и говорю. Главное — успеть чуть-чуть размяться, не получить травму. А пара, я уверен, будет зрелищная, – ответил Медведев на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.