Теннис

Потапова рассказала, за какой российский футбольный клуб болеет Таллон Грикспор

Российская теннисистка Анастасия Потапова (51-я ракетка мира) раскрыла, за какие футбольные клубы, среди которых один — российский, болеет её молодой человек, нидерландский теннисист Таллон Грикспор (25-е место в мировом рейтинге).

«Таллон болеет за «Аякс» и за «Спартак». Ему нравится «Спартак». Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за «Спартака», — приводит слова Потаповой ТАСС.

Грикспор и Потапова принимают участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге 29 и 30 ноября. «Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Он основан в 2022 году.

