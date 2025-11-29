Бублик и Грикспор обыграли Медведева и Хачанова на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с нидерландским спортсменом Таллоном Грикспором («Львы») обыграли россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова («Сфинксы») в матче парного разряда на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:4: 4:2, 5:1 в пользу Бублика и Грикспора. «Сфинксы» продолжают лидировать после первого дня соревнований, общий счёт турнира — 55:47.

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.