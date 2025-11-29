«Попадалось много избалованных людей». Потапова — о причинах обновления команды

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему приняла решение обновить тренерский штаб, отметив, что в течение всего сезона не могла найти правильного для себя наставника.

«Да, это продолжалось на протяжении всего года, это было отвратительно, я не могла найти правильного наставника, кто бы мог мне помочь, кто сам бы, наверное, хотел это сделать, почему-то попадалось много избалованных людей. Наверное, с US Open я опять начала играть одна до конца сезона, но сейчас я полностью обновила штаб тренерский, у меня будет новая команда: и фитнес-тренер, и по теннису будет тоже новый.

Пока что могу сказать только то, что по теннису тренер из Германии, и пока не хочу прям раскрывать карты, потому что мы договорились с ним. Но на предсезонку он уже прилетит, также прилетит новый по фитнесу тренер, это Себастьян, который работает непосредственно с Таллоном (Грикспором), мы решили, что будем работать все вместе», — сказала Потапова в эфире «Больше!».