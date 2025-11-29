Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Попадалось много избалованных людей». Потапова — о причинах обновления команды

«Попадалось много избалованных людей». Потапова — о причинах обновления команды
Аудио-версия:
Комментарии

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему приняла решение обновить тренерский штаб, отметив, что в течение всего сезона не могла найти правильного для себя наставника.

«Да, это продолжалось на протяжении всего года, это было отвратительно, я не могла найти правильного наставника, кто бы мог мне помочь, кто сам бы, наверное, хотел это сделать, почему-то попадалось много избалованных людей. Наверное, с US Open я опять начала играть одна до конца сезона, но сейчас я полностью обновила штаб тренерский, у меня будет новая команда: и фитнес-тренер, и по теннису будет тоже новый.

Пока что могу сказать только то, что по теннису тренер из Германии, и пока не хочу прям раскрывать карты, потому что мы договорились с ним. Но на предсезонку он уже прилетит, также прилетит новый по фитнесу тренер, это Себастьян, который работает непосредственно с Таллоном (Грикспором), мы решили, что будем работать все вместе», — сказала Потапова в эфире «Больше!».

Материалы по теме
Русской топ-теннисистке подарили шикарное кольцо. Она станет женой таинственного датчанина
Русской топ-теннисистке подарили шикарное кольцо. Она станет женой таинственного датчанина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android