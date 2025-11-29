Потапова — о проблемах с тренерами: лучше одной, чем с кем попало

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что чувствует себя комфортнее, если тренируется одна, нежели при наличии наставника, с которым у неё плохие отношения.

«Я скажу так: лучше одной, чем с кем попало или не с тем. Да, я это в этом году осознала на 100%, и даже в какой-то степени одной мне действительно было удобнее, комфортнее, нежели с кем-то. Когда нет коннекта, плохие отношения, либо что-то не нравится – это ни к чему, у нас и так проблем много в туре. Да, в какой-то степени одной быть неидеально, но если выбирать между этих двух вариантов, то, конечно, я выберу быть одной, в спокойствии, чем раздражаться по пустякам ещё сверху», — сказала Потапова в эфире «Больше!».