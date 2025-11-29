Скидки
Потапова рассказала, какой турнир в 2026 году ждёт больше всего

Потапова рассказала, какой турнир в 2026 году ждёт больше всего
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова (51-я ракетка мира) рассказала, какой турнир в 2026 году ждёт сильнее всего.

— Какой турнир в 2026 году ждёшь больше всего и почему?
— Такой двойной ответ, наверное, жду я больше всего начала сезона, уже как-то хочется посоревноваться. Соскучилась именно по соревновательной атмосфере, духу. Но, наверное, больше всего я жду «Ролан Гаррос»
Да, удивлю, потому что за последние годы я научилась комфортнее себя ощущать на грунте. И действительно, пока что могу сказать, что этот отрезок в году я жду больше всего. Потому что мне действительно удобно, комфортно, и результаты неплохие были, — сказала Потапова в эфире «Больше!».

Комментарии
