Потапова рассказала, какой турнир в 2026 году ждёт больше всего

Российская теннисистка Анастасия Потапова (51-я ракетка мира) рассказала, какой турнир в 2026 году ждёт сильнее всего.

— Какой турнир в 2026 году ждёшь больше всего и почему?

— Такой двойной ответ, наверное, жду я больше всего начала сезона, уже как-то хочется посоревноваться. Соскучилась именно по соревновательной атмосфере, духу. Но, наверное, больше всего я жду «Ролан Гаррос»

Да, удивлю, потому что за последние годы я научилась комфортнее себя ощущать на грунте. И действительно, пока что могу сказать, что этот отрезок в году я жду больше всего. Потому что мне действительно удобно, комфортно, и результаты неплохие были, — сказала Потапова в эфире «Больше!».