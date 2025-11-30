Результаты матчей турнира «Трофеи Северной Пальмиры» на 29 ноября
В субботу, 29 ноября, в Санкт-Петербурге стартовал выставочный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». После первого дня соревнований лидирует команда «Сфинксы» с общим счётом 55:47. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня.
Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», результаты матчей 29 ноября:
- Анастасия Потапова («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы») — 2:5, 2:4, 2:4;
- Диана Шнайдер («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы») — 5:2, 2:4, 3:3;
- Таллон Грикспор («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы») — 3:4, 2:4, 3:5;
- Александр Бублик («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы») — 2:5, 4:5, 4:3;
- Александр Бублик/Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов/Даниил Медведев («Сфинксы») — 4:4, 4:2, 5:1.
«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году.
