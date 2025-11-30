Кудерметова — о муже в роли тренера: иногда срываюсь, так как я Телец

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, тренирующаяся под руководством своего мужа Сергея Демёхина, ответила на вопрос о распределении ролей «муж-жена» и «тренер-игрок».

«Наверное, с возрастом, с опытом сейчас это более легко даётся. В самом начале, конечно, было очень тяжело: вот две минуты назад он говорил, какая ты хорошая, я тебя люблю, а сейчас – ты выходишь на корт, и он, как и должен тренер, где-то на тебя наругается, где-то подавит. Поэтому в начале было, да, тяжело, а сейчас, так как уже путь этот долгий, мы растём психологически, как бы пытаемся прогрессировать, и это уже более легче, но я иногда срываюсь. Да, я отвечаю, так как я Телец. А я ещё и бык, в год Быка родилась», — сказала Кудерметова в эфире «Больше!».