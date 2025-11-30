Скидки
Теннис

Новак Джокович ответил, за какого пилота болеет в текущем сезоне Формулы-1

Новак Джокович ответил, за какого пилота болеет в текущем сезоне Формулы-1
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович ответил на несколько вопросов во время проведения Гран-при Катара Формулы-1.

– За кого вы болели в этом чемпионате Формулы-1?
– За Ландо Норриса.

– Как думаете, у вас есть всё необходимое, чтобы управлять болидом Формулы-1?
– Нет, буду честен. Я никогда не водил такой автомобиль, но я бы с удовольствием в него сел. Но я не гонщик. Я люблю Формулу-1, люблю этот вид спорта и глубоко восхищаюсь этими ребятами.

– Если бы у вас была возможность обратиться ко всему миру, что бы вы сказали?
– Лифта к успеху не существует — нужно подниматься по ступенькам, – сказал Джокович перед стартом соревнований Гран-при Катара.

Комментарии
