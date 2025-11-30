Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев смеялся с Хачановым и пугал соперников, Бублик посылал поцелуи. Фото с турнира

29 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» состоялся первый игровой день выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

В первой встрече 21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер («Львы») обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву («Сфинксы»). Встреча завершилась со счётом 5:2, 2:4, 3:3 (10:9).

В другом матче 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова («Сфинксы») обыграла соотечественницу Анастасию Потапову («Львы») со счётом 5:2, 4:2, 4:2.

В первом матче среди мужчин российский теннисист Даниил Медведев («Сфинксы») обыграл нидерландца Таллона Грикспора («Львы»). Встреча завершилась со счётом 4:3, 4:2, 5:3 (13:8) в пользу Медведева.

Кроме того, российский теннисист Карен Хачанов («Сфинксы») обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика («Львы»). Встреча завершилась со счётом 5:2, 5:4, 3:4 в пользу Хачанова.

Игровой день завершился победой Александра Бублика в паре с Таллоном Грикспором («Львы»), которые обыграли Даниила Медведева и Карена Хачанова («Сфинксы») в матче парного разряда. Встреча завершилась со счётом 4:4: 4:2, 5:1 в пользу Бублика и Грикспора. «Сфинксы» продолжают лидировать после первого дня соревнований, общий счёт турнира — 55:47.

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Катерины Чистовой.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге 29 и 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.