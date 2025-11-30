Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»: расписание матчей на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, завершится выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований, на которых выступает сразу несколько российских игроков.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», 30 ноября:

12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);

13:30. Александр Бублик («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);

15:00. Диана Шнайдер («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);

16:30. Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);

18:00. Диана Шнайдер/Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева/Вероника Кудерметова («Сфинксы»).