Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»: расписание матчей на 30 ноября

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»: расписание матчей на 30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, завершится выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований, на которых выступает сразу несколько российских игроков.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», 30 ноября:

12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
13:30. Александр Бублик («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
15:00. Диана Шнайдер («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
16:30. Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
18:00. Диана Шнайдер/Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева/Вероника Кудерметова («Сфинксы»).

«Трофеи Северной Пальмиры». Календарь турнира
Материалы по теме
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android