Вероника Кудерметова ответила, почему большинство теннисистов отдыхают именно на Мальдивах

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, по какой причине теннисисты часто выбирают Мальдивы в качестве места для отдыха.

— Вероника, вы уже вернулись из отпуска. Где успели побывать?

— Я успела отдохнуть на Мальдивах неделю, а потом была в Курске.

— Как раз примерно в это время поднималась тема, что теннисисты почти поголовно все ездят почему-то отдыхать на Мальдивы. Почему так получается?

— Ну, на самом деле, в этом году я столкнулась, точнее, осознала, что для теннисистов сезон получается очень длинный, очень насыщенный — постоянные переезды, перелёты. И, наверное, Мальдивы — это единственное место, где можешь отдохнуть, ни о чём не думать, ни о каких проблемах, действительно насладиться моментом своего отдыха. Потому что если ты находишься в России или в других активных местах, тебе надо куда-то ездить, какие-то дела делать. А на Мальдивах для меня как раз то самое место, где я могу просто на неделю отключить свою голову.

— А какие-то делали там дела, которыми не могли заниматься в течение сезона?

— Нет. Там дела никакие не делала, там я действительно отдыхала, посвятила эту неделю просто тотальному отдыху. Спокойному, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.