Вероника Кудерметова назвала свой самый запоминающийся одиночный матч в сезоне-2025

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о самых запоминающихся своих результатах в одиночном разряде в сезоне-2025 WTA.

«Наверное, запоминающиеся лично для меня два результата. Это на Australian Open и в Цинциннати. Наверное, выделю матч в Цинциннати, когда я играла с Кларой Таусон [в третьем круге]. Я проиграла первый сет — 3:6. Вообще ничего не складывалось, ничего не получалось. Но потом как-то удалось переломить ход игры и выиграть очень тяжёлый матч. Для меня это было ценно — суметь переломить этот ход игры и показать потом очень хороший теннис», — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

