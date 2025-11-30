Вероника Кудерметова рассказала, каких новогодних традиций придерживается

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась своими планами на новогодние праздники.

— Как проведёте декабрь? Где планируете встречать Новый год и какие по планам у вас будут турниры?

— Декабрь я планирую провести в Казани — там буду тренироваться. Первый турнир начинаю в Брисбене, а Новый год ещё пока не решила, скорее всего, там же — в Австралии.

— Есть какие-то новогодние традиции, которые вы соблюдаете вне зависимости от того, дома вы или где-то в другом месте?

— Таких традиций нет, но последние годы мы стараемся всё время на Новый год смотреть какие-то русские старые фильмы — «С лёгким паром», допустим. В общем, новогодние, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.