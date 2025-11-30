Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас встретился с Лионелем Месси и посетил игру «Интер Майами»

Карлос Алькарас встретился с Лионелем Месси и посетил игру «Интер Майами»
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с популярным аргентинским футболистом Лионелем Месси, выступающим за «Интер Майами».

США — Major League Soccer . 1/2 финала
30 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Алленде – 14'     2:0 Алленде – 23'     2:1 Хак – 37'     3:1 Сильветти – 67'     4:1 Сеговия – 83'     5:1 Алленде – 89'    

Встреча спортсменов состоялась в ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). «Интер Майами», за который играет Месси, встречался с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 5:1. Лионель отметился в этой встрече рекордной голевой передачей.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».

Материалы по теме
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Эксклюзив
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android