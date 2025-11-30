Карлос Алькарас встретился с Лионелем Месси и посетил игру «Интер Майами»
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с популярным аргентинским футболистом Лионелем Месси, выступающим за «Интер Майами».
США — Major League Soccer . 1/2 финала
30 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Алленде – 14' 2:0 Алленде – 23' 2:1 Хак – 37' 3:1 Сильветти – 67' 4:1 Сеговия – 83' 5:1 Алленде – 89'
Встреча спортсменов состоялась в ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). «Интер Майами», за который играет Месси, встречался с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 5:1. Лионель отметился в этой встрече рекордной голевой передачей.
В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
11:07
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:18
-
10:11
-
09:14
-
09:00
-
00:52
-
00:42
-
00:24
- 29 ноября 2025
-
23:14
-
21:57
-
21:35
-
20:55
-
20:41
-
19:37
-
19:30
-
19:14
-
19:12
-
17:40
-
17:18
-
17:16
-
16:25
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:56
-
13:51
-
13:35
-
13:31