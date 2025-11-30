Карлос Алькарас встретился с Лионелем Месси и посетил игру «Интер Майами»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с популярным аргентинским футболистом Лионелем Месси, выступающим за «Интер Майами».

Встреча спортсменов состоялась в ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). «Интер Майами», за который играет Месси, встречался с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 5:1. Лионель отметился в этой встрече рекордной голевой передачей.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».