«Топ-15 железно планирую». Вероника Кудерметова – о личных целях на сезон-2026

«Топ-15 железно планирую». Вероника Кудерметова – о личных целях на сезон-2026
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своих достижениях в сезоне-2025 и поделилась целями на 2026 год.

— У вас в минувшем сезоне были две замечательные победы в паре — Уимблдон и Итоговый. Как вы их восприняли? Чем они отличаются друг от друга? В чём их важность?
— Для меня, наверное, был очень важен Уимблдон, потому что это мой первый «Большой шлем». В 2021 году, когда выступала с Леной Весниной в паре, у нас там уже был обидный проигранный финал. И в этом году, когда получилось взять титул, то это было невероятно.

— Какая цель у вас на следующий сезон именно в одиночном разряде?
— Конечно, хочется двигаться вперёд. Надеюсь, если реально смотреть, топ-15 железно планирую (смеётся). Конечно, всегда можно загадывать, но…, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

