«Толпой встали и стоим». Кудерметова рассказала, что ей не понравилось на Итоговом турнире

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что ей не понравилась организация традиционной фотосессии на Итоговом турнире WTA – 2025. Россиянка стала победительницей соревнования в парном разряде вместе с Элисе Мертенс.

— Неоднозначно люди восприняли фотосессию на Итоговом турнире. Как вообще подбирались там наряды? Каково ваше мнение?

— С нарядами там была опция — приехать и выбрать наряд на месте, что я и сделала. А некоторые девочки привезли наряды с собой. Лично я довольна, как выглядела, но в целом именно как организована была сессия, мне немножко не понравилось. Потому что всё было в стиле: делайте, что хотите, вставайте, куда хотите. В прошлом году организация именно вот этого момента фотографирования была гораздо лучше — каждый игрок был виден, у каждого была своя изюминка. А в этом году было, что мы какой-то просто толпой встали и стоим. Но это лично моё мнение, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.