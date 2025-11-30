Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Толпой встали и стоим». Кудерметова рассказала, что ей не понравилось на Итоговом турнире

«Толпой встали и стоим». Кудерметова рассказала, что ей не понравилось на Итоговом турнире
Аудио-версия:
Комментарии

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что ей не понравилась организация традиционной фотосессии на Итоговом турнире WTA – 2025. Россиянка стала победительницей соревнования в парном разряде вместе с Элисе Мертенс.

— Неоднозначно люди восприняли фотосессию на Итоговом турнире. Как вообще подбирались там наряды? Каково ваше мнение?
— С нарядами там была опция — приехать и выбрать наряд на месте, что я и сделала. А некоторые девочки привезли наряды с собой. Лично я довольна, как выглядела, но в целом именно как организована была сессия, мне немножко не понравилось. Потому что всё было в стиле: делайте, что хотите, вставайте, куда хотите. В прошлом году организация именно вот этого момента фотографирования была гораздо лучше — каждый игрок был виден, у каждого была своя изюминка. А в этом году было, что мы какой-то просто толпой встали и стоим. Но это лично моё мнение, — сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Заглянула пока только в Исаакиевский собор». Чемпионка Уимблдона — в Санкт-Петербурге
Эксклюзив
«Заглянула пока только в Исаакиевский собор». Чемпионка Уимблдона — в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android