«Договор подписан». Вероника Кудерметова продолжит выступать в паре с Элисе Мертенс

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что в следующем сезоне продолжит выступать в парном разряде вместе с Элисе Мертенс.

— У вас здесь командное мероприятие, вы нам всем известны как отличный парный игрок. Расскажите, были ли какие-то командные активности на сплочение у «Сфинксов»? И есть ли у вас какие-то ритуалы в дуэте с Элисе Мертенс, чтобы создать настрой перед выходом на корт?

— Что касается меня и Элисе, мы обе позиционируем себя как одиночных спортсменок. Да, перед самыми важными матчами мы собираемся, перед разминкой обговариваем план на игру, тактику – только теннисные моменты. Далее идём разминаемся, готовимся к матчу по отдельности и выходим играть. Да, здесь командное соревнование. Пока что идёт первый день, никаких тимбилдингов не было, но мы все друг друга поддерживаем, у нас хорошая атмосфера, надеюсь, зрителям нравится наблюдать за нами.

— Есть ли договоренность с Элисе на следующий сезон играть дальше в паре?

— Да, такая договоренность есть. Образно выражаясь, договор подписан, — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.