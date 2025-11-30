Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова обыграла Юлию Путинцеву в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Анастасия Потапова обыграла Юлию Путинцеву в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова («Львы») обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву («Сфинксы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:2, 5:3, 4:2. Общий счёт противостояния — 62:60 в пользу «Сфинксов».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
4 		5 4
2 		3 2
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Материалы по теме
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android