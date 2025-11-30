23-летний Лоренцо Музетти второй раз стал отцом

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти второй раз стал отцом. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальных сетях. Теннисист и его девушка Вероника назвали новорождённого Леандро.

Напомним, в марте 2024 года у Лоренцо Музетти и его возлюбленной Вероники родился сын Людовико.

Ранее 23-летний Музетти участвовал на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине, куда попал после снятия с соревнований серба Новака Джоковича. Он одержал одну победу на групповом этапе над австралийцем Алексом де Минором, но в полуфинал выйти не смог. Победителем Итогового турнира стал итальянец Янник Синнер.