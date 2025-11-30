Медведев: круто, если я, Рублёв и Хачанов помогаем росту интереса к теннису в России

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о популярности тенниса в России и своём влиянии на это.



— Есть ощущение, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Будучи игроком, вы замечаете этот подъём активности и рост интереса к вашему виду спорта?

— Мне тяжело сказать. Я в соцсетях сижу, рилсы вижу, но есть ощущение, что всегда так было. Рилсы про футбол есть и про всё остальное. Но если я, Андрей [Рублёв], Карен [Хачанов] помогаем росту интереса, это круто. Я со своей стороны, конечно, хотел бы играть намного лучше в прошлом сезоне, потому что факт в том, что чем лучше играешь на каких-нибудь «Шлемах», особенно финалы, тем лучше идёт охват для всего мира и для всей страны. А чем хуже играешь, то есть, образно говоря, если мы закончим, а никого нового не появится, постепенно эта медийность упадёт. Поэтому рад, что мы этот интерес и медийность стараемся поддерживать, будь то иногда матчами, а иногда чем-то другим (улыбается). Таким образом, дети захотят играть в теннис и появятся новые чемпионы. Пока я играю, для спорта и тенниса в России ничего огромного сделать не могу, как-то поднять его прямо, посмотрим, что будет после карьеры. Но играя хорошо, могу это сделать лучше. Надеюсь, что буду играть лучше, чтобы теннис поднимался у нас, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.