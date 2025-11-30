Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: круто, если я, Рублёв и Хачанов помогаем росту интереса к теннису в России

Медведев: круто, если я, Рублёв и Хачанов помогаем росту интереса к теннису в России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о популярности тенниса в России и своём влиянии на это.


— Есть ощущение, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Будучи игроком, вы замечаете этот подъём активности и рост интереса к вашему виду спорта?
— Мне тяжело сказать. Я в соцсетях сижу, рилсы вижу, но есть ощущение, что всегда так было. Рилсы про футбол есть и про всё остальное. Но если я, Андрей [Рублёв], Карен [Хачанов] помогаем росту интереса, это круто. Я со своей стороны, конечно, хотел бы играть намного лучше в прошлом сезоне, потому что факт в том, что чем лучше играешь на каких-нибудь «Шлемах», особенно финалы, тем лучше идёт охват для всего мира и для всей страны. А чем хуже играешь, то есть, образно говоря, если мы закончим, а никого нового не появится, постепенно эта медийность упадёт. Поэтому рад, что мы этот интерес и медийность стараемся поддерживать, будь то иногда матчами, а иногда чем-то другим (улыбается). Таким образом, дети захотят играть в теннис и появятся новые чемпионы. Пока я играю, для спорта и тенниса в России ничего огромного сделать не могу, как-то поднять его прямо, посмотрим, что будет после карьеры. Но играя хорошо, могу это сделать лучше. Надеюсь, что буду играть лучше, чтобы теннис поднимался у нас, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android