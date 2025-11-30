Кудерметова: в Петербурге успела посетить Исаакиевский собор, никогда до этого там не была

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что посетила Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

— Вы довольно рано закончили свой первый матч. Есть ли план посетить какие-то места в Санкт-Петербурге или останетесь поддерживать команду?

— Вообще я должна поддерживать команду. Времени не так много, но в пятницу после пресс-конференции я успела посетить Исаакиевский собор, сходить в храм буквально на 30 минут. Я никогда до этого там не была. Когда появляется какой-то шанс, стараюсь по возможности куда-то сходить, посмотреть, но, к сожалению, этого времени очень мало, — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.