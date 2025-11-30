«Надеюсь, в скором времени всё изменится». Потапова — о бане россиян на командных турнирах

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о том, что представителям России запрещено участвовать в командных соревнованиях под эгидой международных организаций (ATP, WTA, ITF).

— Не хватает ли сейчас того, что российские игроки не выступают в командных соревнованиях? Почувствовали это?

— Считаю, что да. Лично для меня. Всегда была рада выступать в команде. Я и как командный игрок, и как одиночный. За себя тоже могу играть одна. Но для меня это всегда было весело, всегда любила это дело. Надеюсь, что в скором времени всё изменится, — ответила Потапова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.