Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, в скором времени всё изменится». Потапова — о бане россиян на командных турнирах

«Надеюсь, в скором времени всё изменится». Потапова — о бане россиян на командных турнирах
Комментарии

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о том, что представителям России запрещено участвовать в командных соревнованиях под эгидой международных организаций (ATP, WTA, ITF).

— Не хватает ли сейчас того, что российские игроки не выступают в командных соревнованиях? Почувствовали это?

— Считаю, что да. Лично для меня. Всегда была рада выступать в команде. Я и как командный игрок, и как одиночный. За себя тоже могу играть одна. Но для меня это всегда было весело, всегда любила это дело. Надеюсь, что в скором времени всё изменится, — ответила Потапова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Материалы по теме
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
«Быстрый корт и поэтому много эйсов». Команда Медведева повела после первого дня в Питере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android