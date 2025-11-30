Скидки
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев («Сфинксы») обыграл представителя Казахстана Александра Бублика («Львы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 2:5, 6:2, 6:2. Общий счёт противостояния — 76:69 в пользу «Сфинксов».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2 2
2 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

