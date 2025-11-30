Бублик: я выиграл самый важный матч, который мы с Медведевым когда-либо играли

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о противостоянии с российским игроком Даниилом Медведевым.

— Как обыгрывать таких теннисистов, как Даниил Медведев? Именно в настоящих матчах, а не на показательных турнирах?

— А я не знаю, я один раз всего у него выиграл. Ну и, в принципе, мне достаточно. Один раз — это хорошо. Самый важный матч, который мы с ним когда-либо играли, я выиграл, поэтому так вполне нормально. Не знаю почему, но на траве в Галле так сложились обстоятельства. У него был тяжёлый матч перед этим против Саши Зверева, трёхсетовый. Я достаточно легко прошёл четвертьфинал, а потом был тяжелейший матч с Кареном. Но, может быть, я к финалу восстановился чуть лучше, а он в какие-то моменты, может быть, не сыграл так, как он обычно против меня играл. Так что я его обыграл лишь один раз и не знаю, сколько раз ещё получится, — ответил Бублик на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.