Шнайдер в упорной борьбе обыграла Веронику Кудерметову на выставочном турнире в Петербурге

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер («Львы») обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову («Сфинксы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:4, 3:3, 4:3 (11:10). Общий счёт — 86:80 в пользу команды «Сфинксов».

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.