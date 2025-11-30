Скидки
«Мы всегда очень хорошо общаемся». Медведев — о дружбе с Бубликом

«Мы всегда очень хорошо общаемся». Медведев — о дружбе с Бубликом
Аудио-версия:
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Александр Бублик сказал, что вы с ним с детства вместе ездили по турнирам, даже были такие моменты, когда по фьючерсам ночевали в одной комнате. Следите ли друг за другом, за развитием карьеры? Что-то друг другу подсказываете, радуетесь, какие-то респекты передаёте?
— Теннис всё равно очень индивидуальный вид спорта, поэтому общаться на теннисные темы мы, конечно, можем. Но мы не тренеры друг другу, поэтому где-то какие-то прямо такие тонкости чтобы подсказать — такого нет. А вот как-то поддержать, что-то там обсудить — это да, без проблем. Опять же, мы знаем друг друга, ну, наверное, с девяти-десяти лет. Уже даже точно не вспомнишь. Поэтому прикольно, что мы оба прошли такой путь. И скажу так, что, когда мы вместе на турнире, мы всегда очень хорошо общаемся, — ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

