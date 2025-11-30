Видео: Карен Хачанов показал, как управляется одновременно с тремя мячами

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов показал, как управляется на корте с тремя мячами одновременно.

Карен Хачанов принимает участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», где выступает за команду «Сфинксы». Также в состав команды входят Даниил Медведев, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. В команде «Львы» играют Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Александр Бублик и Таллон Грикспор.

В сезоне-2025 Карен Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на турнире «Большого шлема» был выход в четвертьфинал Уимблдона.