Карен Хачанов обыграл Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов («Сфинксы») обыграл нидерландского спортсмена Таллона Грикспора («Львы) в матче турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:4, 4:3 в пользу Хачанова. Общий счёт турнира 98:89, лидируют «Сфинксы».

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Бублик, Таллон Грикспор, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.