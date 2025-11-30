Скидки
Карен Хачанов обыграл Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Карен Хачанов обыграл Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Российский теннисист Карен Хачанов («Сфинксы») обыграл нидерландского спортсмена Таллона Грикспора («Львы) в матче турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:4, 4:3 в пользу Хачанова. Общий счёт турнира 98:89, лидируют «Сфинксы».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 16:50 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		4 3
4 		4 4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Бублик, Таллон Грикспор, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.

