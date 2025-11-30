Путинцева рассказала, как ходила на балет в Санкт-Петербурге с Медведевым и его семьёй

72-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, как ходила на балет в Санкт-Петербурге с Даниилом Медведевым и его семьёй.

— Расскажите о вашем пребывании в Санкт-Петербурге. Вы не первый раз приезжаете. Возможно, есть уже какие-то любимые места или удалось посетить что-то в первый раз?

— Фантастический город. Мне здесь всегда очень нравится. Я просто люблю гулять по набережной, мне это доставляет огромное удовольствие. В этот раз посетила театр, мне очень понравилось. Ходила на балет «Жена фараона», там ещё был Даниил, его дочка и супруга. Сначала я просто не улавливала суть происходящего, но когда поняла, то стало ещё интересней. Считаю, наш балет – это, конечно, фантастика. Ходила на балет в Америке, и, если честно, уровень оставляет желать лучшего. Хочу отметить ещё архитектуру города, музеи и простых людей. Всё великолепно, — передаёт слова Путинцевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.