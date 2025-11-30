Скидки
Шнайдер и Потапова обыграли Путинцеву/Кудерметову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Шнайдер и Потапова обыграли Путинцеву/Кудерметову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анастасия Потапова («Львы») обыграли в матче парного разряда казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву и россиянку Веронику Кудерметову («Сфинксы») на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 3:3, 4:2, 5:2 в пользу Шнайдер/Потаповой. Общий счёт турнира — 105:100 в пользу «Сфинксов».

Трофеи Северной Пальмиры. Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Д. Шнайдер А. Потапова
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
3 		4 5
3 		2 2
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ю. Путинцева В. Кудерметова

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимали Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Бублик, Таллон Грикспор, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.

