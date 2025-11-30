Команда «Сфинксы» выиграла турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

Команда «Сфинксы», в состав которой вошли теннисисты Юлия Путинцева, Даниил Медведев, Вероника Кудерметова и Карен Хачанов, стала победителем турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге. Общий счёт турнира составил 105-100 в пользу «Сфинксов». Поражение в последнем матче парного разряда не помешало команде остаться лидером соревнований.

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году. Он проходил в Санкт-Петербурге с 29 по 30 ноября.